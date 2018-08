Festival Organistico Internazionale, gli appuntamenti a Rapallo

Liguria - La lunga storia del Festival Organistico Internazionale, organizzato dall’Associazione Rapallo Musica, è giunta alla ventesima edizione con un importante riconoscimento, ricevuto dagli organizzatori, da parte della Presidenza della Repubblica Italiana. Questa mattina, nel salone Consiliare del Comune di Rapallo, sono stati presentati i cinque concerti del XX Festival Organistico Internazionale, in programma a Rapallo nel mese di Agosto. Cinque appuntamenti, uno in più rispetto alle precedenti edizioni, che si svolgeranno tra la Basilica dei SS. Gervasio e Protasio, l’Oratorio dei Bianchi e quello dei Neri (Antica Pieve di S. Stefano) e infine a Santa Maria del Campo.



«Il Festival Organistico Internazionale - dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di Rapallo, Mentore Campodonico - è un appuntamento ormai tradizionale nel panorama degli eventi estivi cittadini ed è frutto di una proficua collaborazione, tra l’Associazione Rapallo Musica e l’Amministrazione Comunale, che nel tempo è andata sempre più consolidandosi. Un enorme successo - continua Campodonico - testimoniato anche dalla larga messe di spettatori che, di anno in anno. ha apprezzato i numerosi concerti di un genere musicale assai affascinante e sicuramente unico. La ventesima edizione inoltre, grazie alla competenza, alla dedizione e alla passione che gli organizzatori sanno porre sul Festival, ha ottenuto una medaglia di bronzo da parte del Presidente della Repubblica Italiana, quale riconoscimento per l’attività svolta e i successi ottenuti. Ringraziando il maestro Filippo Torre e tutta l’Associazione Rapallo Musica - conclude il Presidente Campodonico - auspichiamo di riuscire a inserire nel programma della XXI edizione del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre Percorrendo le Terre di Liguria”, anche un concerto presso il Santuario di N.S. di Montallegro, proprio per confermare e consolidare il rapporto con il Nostro Santuario che, di questi tempi stiamo valorizzando appieno.»



«Siamo estremamente felici di presentare la ventesima edizione del Festival Organistico Internazionale - dichiara il Maestro Filippo Torre, direttore artistico del Festival - in particolare le cinque date in programma a Rapallo. D’altra parte l’Associazione ha storicamente sede qui a Rapallo ed è a Rapallo che abbiamo maggiormente concentrato i nostri sforzi. Cinque quindi gli appuntamenti, tutti con musicisti di grande livello, ma - precisa il Maestro Torre - vorrei porre l’accento su quello dell’undici di agosto, nella Basilica dei S.S. Gervasio e Protasio, sarà impreziosito da una prima mondiale, durante il tradizionale concerto per organo e orchestra, di una composizione per organo solo scritta per noi dal maestro Luis De Pablo, uno dei più importanti compositori viventi. Sarà la serata per celebrare questo ventesimo anno del Festival e alla quale oltre ad amici e sostenitori, abbiamo pensato di invitare anche tutti i sindaci e gli assessori alla cultura che, dal 1999 ad oggi, si sono succeduti nel Comune di Rapallo. Ci sembra un modo per suggellare, in maniera definitiva, il legame che la nostra Associazione sente di avere nei confrti della Città di Rapallo.»