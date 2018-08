Freddie and the Queen and Katia Ricciarelli in piazza Gagliardo a Chiavari

Liguria - Uno spettacolo unico, innovativo dal gusto teatrale a cavallo tra la musica classica e l'opera rock. Appuntamento musicale d'eccezione, sabato 11 agosto alle 21:30 in Piazza Gagliardo, con Freddie and the Queen e la partecipazione straordinaria di una leggenda assoluta della lirica: Katia Ricciarelli. “Live Show” che rientra nell'ambito di Palco sul Mare Festival, manifestazione che torna ad animare la piazza di Chiavari in questa 23esima edizione.



Il tributo alla musica dei Queen con l'intensa voce di Katia Ricciarelli rivivrà attraverso l'esecuzione di brani storici: da “Bohemian Raphsody” a “We will rock you”, da “Somebody to Love” a “Don’t stop me now”, da “Show musy go on” a “We are the Champions”. Il tutto accompagnato da costumi, scenografie e proiezioni video.



Katia Ricciarelli, icona femminile della lirica, canterà i brani dell’album “Barcelona” registrato da Freddie Mercury insieme alla soprano Montserrat Caballé nel 1988.



La comune passione per la musica ha spinto quattro giovani musicisti alla formazione della band. Sonny Ensabella, performer di grande abilità ed esperienza, sarà accompagnato da Simone Fortuna (batteria e voce),Tiziano Giampieri (chitarra e voce) e Fabrizio Palermo (basso e voce) musicisti di grande spessore che vantano collaborazioni con artisti come Ligabue, Vasco Rossi, Anna Oxa, Marco Masini, Enrico Ruggeri.