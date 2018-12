Gli eventi di Capodanno nel Levante ligure

Liguria - Il Levante ligure si appresta a festeggiare il Capodanno, come ogni anno, con tanti eventi diversi in ogni città.



A Camogli andrà in scena lo spettacolo pirotecnico, visibile da mezzanotte e mezza in Piazza Colombo. Per chi volesse nel teatro sociale andrà in scena lo spettacolo "The living paper cartoon" di Ennio Marchetto dalle ore 22.15.



A Recco festa sul lungomare Bettolo insieme ad Andrea Carretti.



A Rapallo il Comitato Fuochi Santa Maria organizza un cenone nell’ex asilo parrocchiale di Santa Maria del Campo. Dopo il cenone spettacolo pirotecnico. Per il primo dell'anno, nel Teatro delle Clarisse, andrà in scena il tradizionale concerto di Capodanno dell'orchestra Sibelius alle ore 17.



Chiavari propone al Porto turistico una serata danzante dalle ore 22 seguita dallo spettacolo pirotecnico dopo la mezzanotte. In Piazza Mazzini, dalle 22 palco con Dino e Giuliano dei Notturni, Marco Ferradini e Paky dei Nuovi Angeli, Fiordaliso, Donatella Milani e Sandro Giacobbe. In Piazza Rupinaro la tradizionale "Zabaionata" del gruppo Ommi de Ruinà.



A Sestri Levante attesa del nuovo anno in Piazza Matteotti con la musica del dj Bum Pigna. A mezzanotte il brindisi con panettone organizzato dalla Croce Verde.