I Pooh, la carriera solista e il ritorno, Riccardo Fogli si racconta

Liguria - A Brugnato 5Terre Outlet Village l’estate è entrata nel vivo. Il prossimo sarà un weekend per gli amanti dello shopping, della moda e della musica d’autore. Da Sabato 6 luglio partiranno ufficialmente le Summer Sales, che offriranno la possibilità di fare acquisti con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Per agevolare i numerosi visitatori che raggiungeranno l’Outlet Village in questo periodo, a partire da oggi 1° luglio e fino al 30 agosto il Centro seguirà un orario di apertura speciale, dalle 10 alle 21 (fermo restando l’orario di chiusura delle 24, in occasione degli spettacoli in calendario per le Summer Nights).



Sarà un’ottima occasione per scoprire i nuovi brand che hanno recentemente inaugurato i propri negozi: Alviero Martini 1? Classe Temporary Store e Carrera Jeans. Brugnato 5Terre Outlet Village sarà facilmente raggiungibile a bordo della navetta gratuita in partenza da Genova, Pisa, Livorno, Lucca e Versilia. Prosegue intanto la rassegna "Summer Nights – Racconti d’autore in musica e parole" con l’esibizione di un grande protagonista della musica italiana. Sarà Riccardo Fogli il protagonista del secondo appuntamento di sabato 6 luglio, a partire dalle 21. Archiviata l’esperienza al reality show “L’Isola dei Famosi”, l’ex componente dei Pooh racconterà la sua carriera costellata da grandi successi come “Piccola Katy”, “Profumo di lei” e “Storie di tutti i giorni”. Lo show sarà presentato da Luca Viscardi, conduttore radiofonico di Radio Number One, media partner della rassegna, che trasmetterà la replica dell’evento domenica 7 luglio, dalle ore 22. Inizio ore 21. Ingresso libero.