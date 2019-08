I Trilli tra Liguria e Sardegna: per la prima volta in concerto a Calasetta

Liguria - Domenica 1 Settembre per la prima volta nella storia del gruppo, i Trilli saranno in concerto a Calasetta, terra di liguri nell' estremo sud della Sardegna in provincia di Cagliari. La presenza del gruppo folk dialettale genovese al gran completo è stata fortemente voluta dalla comunità di Calasetta che è molto legata alla musica dialettale genovese e in particolare a quella dei Trilli considerati in assoluto i massimi esponenti.



Per Vladi, figlio di Pippo, è un vero e proprio sogno che si realizza il fatto di poter cantare con i suoi musicisti in questa terra che considera la sua seconda casa. Vladi racconta con emozione: «Mia mamma è originaria di Tempio Pausania, paese della Gallura. Sento un legame forte e profondo per questa terra che mi scorre nelle vene con i suoi profumi, i suoi luoghi e paesaggi ancora incontaminati che da sempre sono stati fonte di grande ispirazione artistica per la mia famiglia. Proprio in Sardegna infatti pochi sanno che sono nate alcune canzoni dei Trilli del vecchio corso diventate poi famose, che ancora oggi vengono cantate e tramandate di generazione in generazione. La Sardegna ha segnato per me anche storici e indimenticabili incontri con grandissimi artisti come quelli con Fabrizio De Andrè, Piero Marras e i Tazenda. Non posso quindi che essere profondamente onorato di poter portare il dialetto ligure a Calasetta dove i Trilli fino ad ora pur essendo amatissimi da sempre non si erano mai esibiti».



I Trilli si esibiranno in occasione di Viva L'Uva, una festa dalle origini antiche molto sentita dalla comunità Calasettana che coinvolge ogni anno migliaia di persone. Calasetta è gemellata con Genova Pegli e Arenzano e quindi nelle principali feste di paese e occasioni conviviali è tradizione cantare in dialetto ligure e i brani più gettonati sono chiaramente quelli dei TRILLI che per questa edizione della festa più importante del paese, grazie al Comitato Locale, sono stati scelti con grande entusiasmo come assoluti protagonisti.