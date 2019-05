Il funambolo Andrea Loreni cammina nel cielo di Chiavari

Venerdì 17 maggio la traversata su piazza Matteotti

Liguria - Il cielo di Chiavari ospiterà Andrea Loreni, funambolo italiano specializzato in traversate su cavo a grandi altezze. Venerdì 17 maggio alle ore 19.30 il funambolo attraverserà piazza Matteotti su un cavo lungo 50 metri circa e 16 mm di diametro, a 20 metri di altezza.



La traversata, che seguirà altre entusiasmanti esibizioni, aprirà il Festival del Circo dei sogni, che si terrà il 18 e 19 maggio presso il Centro Anidra di Borzonasca, in un luogo immerso nella natura. Durante la due giorni verranno affrontate e sviluppate tutte le discipline circensi, sia in forma di spettacolo che di laboratorio. Sempre presso Anidra, sabato 18 alle ore 21.30 verrà proiettato "Any step is a place to practice", il documentario girato tra Italia e Giappone, racconta le due strade di Andrea Loreni verso l'assoluto.



«La bellezza e la delicatezza della piazza che ospiterà questa mia camminata – ha commentato Andrea Loreni, recordman italiano per la traversata del 2011 di 250 metri di lunghezza a 90 metri di altezza tra i colli di Penna e Billi in Romagna- la renderà molto intima e nonostante l'apparente distanza dovuta all'altezza penso che si creerà un rapporto speciale con il pubblico. Abbiamo studiato con il Centro Anidra un programma che permetterà di approfondire il legame con il pubblico, grazie alle particolarità della location, al talk successivo alla traversata e al laboratorio del sabato».