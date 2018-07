Incotro tra il sindaco e il console dell´Ecuador a Genova

Liguria - Incontro istituzionale questa mattina tra il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, e la Console dell’Ecuador a Genova, Martha Fierro Baquero.



Presente anche l’Assessore ai Servizi Sociali ed Istruzione Fiammetta Maggio.

Dal colloquio è nata la proposta di sviluppare un processo di collaborazione fra istituzioni per una migliore applicazione delle convenzioni internazionali relative alla protezione dei minori, a sostegno e tutela di famiglie e bambini ecuadoriani in situazioni di disagio familiare o con difficoltà educative.



Vista la significativa presenza della comunità ecuadoriana a Chiavari, ad oggi sono 364 i residenti in città, il sindaco Di Capua e il Console Martha Fierro Baquero si impegnano a stipulare un memorandum d’intesa, in cui le istituzioni lavoreranno congiuntamente per promuovere incontri e iniziative pubbliche al fine di rilevare i bisogni dei cittadini ecuadoriani e fornire loro indicazioni corrette sui servizi pubblici. Oltre a sostenere iniziative informative e predisporre azioni congiunte, tramite l’elaborazione di progetti specifici, per favorire più rapidi ricongiungimenti dei minori ecuadoriani con i propri familiari residenti nel Comune di Chiavari.

Dichiara il sindaco Di Capua: “La finalità è quella di favorire l’integrazione dei cittadini ecuadoriani residenti: i bambini di queste famiglie, presumibilmente, saranno i futuri cittadini e imprenditori della nostra città, costituendo così un valore aggiunto per il nostro territorio.”