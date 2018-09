Ivano Fossati al Teatro di Camogli

Liguria - Sabato 29 settembre alle 21, al Teatro Sociale di Camogli, Ivano Fossati e Nando Fasce in "Sigonella e altre isole".



L'idea dell'onda marina come metafora anima tutta la programmazione, con una serata d'apertura che prende le mosse da "Sigonella", la canzone di Ivano Fossati dedicata all'isola siciliana che ospita la base navale americana (un'isola nell'isola) contenuta nell'album Lindbergh- Lettere sopra la pioggia (1992). Isola come unicum, luogo off-limits ma anche approdo dell'anima. Il concetto dà il là a una serie di variazioni sulla canzone d'autore, dal repertorio nazionale ai Beatles di Yellow Submarine e Sgt. Pepper's, uno dei primissimi 'concept album' nella storia del rock. "I Beatles non sono mai stati a Sigonella, e nelle loro canzoni parlano raramente di isole – dichiara lo storico Ferdinando Fasce - Ma sono riusciti a costruire delle isole metaforiche, come lo Shea Stadium in cui si esibiscono nel 1965 a New York: un'isola di ragazze che in quella memorabile occasione si appropriano di un luogo solitamente riservato ai maschi trasformandolo in una sorta di bolla. Tutto grazie alla musica."