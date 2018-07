Kromi ed Ernia in concerto a Rapallo

Liguria - Sulla scia dello straordinario successo ottenuto dall'uscita dei loro rispettivi album e dopo i numerosi sold out registrati in tutta Italia, lunedì 30 Luglio i due fenomeni rap Rkomi ed Ernia arrivano in concerto Rapallo presso Villa Tigullio con i loro rispettivi tour per dare vita ad uno show davvero unico ed emozionante.



Straordinari talenti della nuova scuola rap italiana tra i più apprezzati nella scena odierna in grado di mettere d'accordo tutti, Rkomi ed Ernia durante la speciale serata live riproporranno dal vivo tutti i migliori brani tratti dai loro rispettivi album.



Dopo essere entrati direttamente ai vertici della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia, sia l'album "Io in Terra" di Rkomi sia il progetto "Come uccidere un usignolo/67" di Ernia, continuano a registrare eccellenti performance di vendita sia per il mercato digitale, sia per il mercato fisico.



Da "Solo", a "Apnea"e "Mai Più", brani che hanno raggiunto milioni di views sulla rete, il disco di Rkomi, già certificato disco di platino si arricchisce di preziosissime e importanti collaborazioni con alcuni dei produttori più influenti del panorama rap italiano. Da Marco Zangirolami a Carl Brave, Shablo e Parix, The Night Skinny, Nebbia, Zef, Marz e Fritz da Cat, non manca inoltre il feat con il direttore artistico dell'intero progetto Marracash nel brano "Milano Bachata". Durante la performance dal vivo di Rkomi sarà possibile ascoltare anche i brani del nuovo progetto "Ossigeno", un libro + cd che racchiude la storia del suo singolare percorso musicale sino ad oggi.



Tra i più apprezzati e seguiti rapper della nuova generazione Ernia, durante i nuovi concerti dal vivo, proporrà tutti i brani tratti dal suo ultimo lavoro "Come Uccidere un usignolo/67" entrato direttamente in top 5 dei dischi più venduti della classifica FIMI e già certificato disco d'oro.



"Come uccidere un usignolo/67 è la perfetta sintesi in musica del vissuto proprio degli ultimi anni. L'insoddisfazione per una società molto spesso superficiale mi ha spinto a dar voce agli occhi dei moltissimi giovani che tutti i giorni affrontato difficoltà nel raggiungere i propri obiettivi, disgustati da una società spesso vuota e priva di valori".



"Lei No" e "Noia", sono solo alcuni dei brani inclusi nel disco di Ernia che si avvale delle produzioni dei migliori producers della scena odierna: Da Parix a Shablo, non mancano inoltre le produzioni di Marz, Lazza e Luke Giordano. Accanto ai brani dei nuovi lavori, gli artisti riproporranno al contempo i successi che hanno segnato definitivamente l'inizio delle loro carriere.