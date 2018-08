L´assessore a Cavo a Chiavari sui percorsi di `Una Liguria sopra le Righe`

Liguria - Questa mattina l'assessore alla Cultura Ilaria Cavo si è recata in visita a Chiavari alla scoperta dei percorsi di "Una Liguria sopra le righe" nell'ambito della campagna di comunicazione per l'estate 2018.



Promozione - «Nelle tappe che la Giunta fa alla scoperta dei percorsi di Una Liguria sopra le righe che i comuni hanno ideato e studiato, aderendo alla campagna di promozione estiva, era giusto passare anche da Chiavari – commenta l'assessore Cavo - I percorsi si diramano dal municipio, verso il mare quello dedicato ai bambini, mentre quello dell'arte si addentra verso il centro e segue le tappe della storia risorgimentale della città. Quello delle curiosità si concentra sui portici, una particolarità di Chiavari, che sono la zona dello shopping. Era giusto dedicarsi anche all'aspetto commerciale, viste le caratteristiche di questo comune. È stato fatto un ottimo lavoro, era giusto portare una testimonianza, nella certezza che questi percorsi incuriosiranno i turisti, li faranno andare alla scoperta di luoghi che non sono così usuali. Ma sono importanti anche per i chiavaresi, per riappropriarsi di quell'#orgogliochiavari, che è giusto che ci sia, e che contribuisce all'#orgoglioliguria».