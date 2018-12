L´evento benefico per gli orfani della tragedia del ponte Morandi

La cena tradizionale del Gruppo Eco Eridania raccoglierà fondi per borse di studio

Liguria - Sabato 8 Dicembre il Gruppo Eco Eridania organizza, nella splendida cornice del Palacrociere di Savona, la cena aziendale raccogliendo risorse per importanti azioni di carità. Saranno presenti oltre 1000 invitati tra rappresentanti degli enti locali, della politica e dell’economia, istituzioni, campioni dello sport e amici del mondo dello spettacolo.



L'evento benefico, organizzato in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava, è stato presentato oggi in Sala Trasparenza della Regione Liguria dal presidente del Gruppo, Andrea Giustini, affiancato dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. «Negli ultimi tre anni grazie a questo evento siamo riusciti a sostenere grandi progetti di solidarietà, in particolare nel 2015 la realizzazione dell’ambulatorio pediatrico in Via Prè a Genova per la prima assistenza sanitaria di migliaia di mamme e bambini; nel 2016 la scuola materna di Eggi (PG) per il sostegno alle famiglie terremotate del centro-italia e nel 2017 il progetto “La Barchetta Rossa e la Zebra» ha spiegato Andrea Giustini. E ha poi aggiunto: «Per il 2018 un’attenzione particolare è dedicata alle vittime della tragedia del Ponte Morandi di Genova, rivolgendo il cuore agli orfani delle vittime. A questi 9 ragazzi dedicheremo una borsa di studio pluriennale che li accompagni fino al termine delle scuole superiori».



Il governatore della Liguria, Toti, ha dichiarato: «Sono davvero felice di poter presentare questa iniziativa. L'iniziativa di Eco Eridania è di grande livello, concreta e va ad abbracciare una realtà sicuramente significativa e bisognosa dopo quello che è accaduto».