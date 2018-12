Pomeriggio ricco di eventi domani nel centro di Lavagna

Liguria - Diverse iniziative domani pomeriggio per portare un po' di clima natalizio a Lavagna. Dalle ore 14.30 in Sala Rocca (Piazza Cordeviola) ci sarà il mercatino di Natale dei bambini con laboratori a cura di Ludobibllioteca Arciragazzi. In via Cavour, durante tutta la giornata, ci sarà il mercatino di antiquariato e hobbistica. Dalle 16, per le vie del centro storico, spettacolo musicale itinerante del Corpo Bandistico Città di Lavagna