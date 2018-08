Le iniziative per le scuole e i ragazzi al Festival della Comunicazione

Liguria - L’attenzione ai giovani è la prima preoccupazione che deve avere ogni Paese dotato di capacità di visione, che guarda al futuro. Per questo il Festival della Comunicazione, a Camogli da giovedì 6 a domenica 9 settembre 2018 per la V edizione, ha dato quest’anno un’inedita centralità ai ragazzi, sia come protagonisti che come interlocutori speciali.



Grazie a tre nuovi progetti attivati dal festival, circa 100 ragazzi e studenti avranno l’opportunità di acquisire esperienze e competenze utili alla propria crescita professionale collaborando in prima persona alla grande macchina organizzativa del festival.

Accanto ai 20 storici volontari, accolti quest’anno nello staff, 45 ragazzi dell’Istituto Nautico di San Giorgio di Camogli e del Liceo Da Vigo di Rapallo avranno la possibilità, attraverso il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro, di sperimentare da protagonisti i retroscena organizzativi e logistici del Festival della Comunicazione in una vera e propria esperienza sul campo.



La collaborazione con l’Università di Genova ha invece permesso di attivare 10 Tirocini Curriculari durante i quali gli studenti selezionati entreranno a far parte del team social, dove potranno mettere alla prova le loro skills su Instagram, catturando e condividendo i momenti più significativi del festival. Il Festival della Comunicazione ospiterà inoltre gli speaker di Campuswave Radio, la radio degli studenti dell’Università di Genova, che racconteranno gli eventi, le impressioni e le note di colore dei quattro giorni della manifestazione.







In programma durante il festival tanti laboratori gratuiti dedicati ai più giovani, che coinvolgeranno bambini, ragazzi e famiglie in esperienze interattive stimolanti per esplorare il tema di quest’anno – Visioni – in modo creativo e con un linguaggio adatto a loro: dal set televisivo alla robotica, dalle illusioni della mente allo yoga, dalla sostenibilità ambientale alle immersioni subacquee.



Quest’anno tre relatori d’eccezione terranno tre speciali laboratori: lo storico Alessandro Barbero con “Che storia la Storia!”, il biologo e genetista Guido Barbujani con “Chi indovina la razza?” e il matematico Piergiorgio Odifreddi con “Lasciate che i pargoli vengano alla matematica”.



Inoltre sono previsti workshop di orientamento al mondo universitario rivolti sia ai ragazzi dai 16 ai 19 anni che ai loro genitori.

L’elenco completo dei laboratori è su: www.festivalcomunicazione.it.