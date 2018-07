Liguria delle Arti a Chiavari

Liguria - Dopo il successo riscosso nelle prime due tappe a Framura e Monterosso al Mare, Liguria delle Arti sabato 7 luglio 2018 ci porta a Chiavari, alla scoperta del Santuario di Nostra Signora delle Grazie e dell’imponente Giudizio Universale di Luca Cambiaso.



Proposto da Teatro Ipotesi in collaborazione con Regione Liguria, Teatro Nazionale di Genova, Conservatorio Niccolò Paganini, Polo Museale della Liguria e con il sostegno di Coop Liguria, il progetto Liguria della Arti coniuga teatro, musica, letteratura e arte in un ciclo di appuntamenti itineranti (tutti a ingresso libero e con inizio alle ore 21), con la direzione artistica dell’attore, regista e autore Pino Petruzzelli. Da Santa Margherita Ligure a Taggia, da Castelnuovo Magra a Ventimiglia: sono tantissimi i tesori nascosti della Liguria, un vero museo diffuso, spesso inesplorato, con opere di artisti quali Joan Mirò, Pieter Brueghel, Francis Bacon, Parmigianino, Bernardo Strozzi, Arturo Martini, solo per citarne alcuni.



Per ognuno degli eventi di Liguria delle Arti (in totale gli appuntamenti sono 16) sono stati coinvolti autorevoli storici dell’arte e giovani talenti musicali. Sabato 7 luglio a illustrare gli affreschi del Santuario di Nostra Signora delle Grazie e raccontare il capolavoro di Luca Cambiaso dedicato al Giudizio Universale è stata chiamata Silvia Stanig - che oltre ad essersi formata nel campo della conservazione dei beni artistici, oggi è il vice-sindaco del Comune di Chiavari.



Pino Petruzzelli leggerà estratti dalle opere di Ernest Hemingway, Antonia Pozzi, Ezra Pound,

Franco Mazzi, Vincenzo Cardarelli, Guy De Maupassant e Alphonse De Lamartine. Tutti contributi di autori legati alla Liguria, per esserci nati o per avervi soggiornato e preso ispirazione, a cui si aggiungerà un testo dello stesso Petruzzelli su un vignaiolo chiavarese, tratto dal libro Di uomini e vini. Si resta sul versante ligure anche con la parte musicale, grazie alla violinista Yesenia Vicentini che suonerà brani di Paganini.



La serata, a ingresso libero, inizia alle ore 21. Il Comune di Chiavari mette a disposizione un bus navetta gratuito per raggiungere il Santuario a partire delle ore 20 (ritrovo presso il sagrato della Cattedrale Nostra Signora dell’Orto).

Ulteriori informazioni su www.culturainliguria.it e www.facebook.com/teatroipotesi