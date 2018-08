Lunedì Enzo Paci in Piazza Mazzini

Liguria - Lunedì 13 Agosto, alle ore 21.30, Piazza Mazzini ospiterà lo show comico di Enzo Paci “Come fai, fai bene!”, con la partecipazione di Romina Uguzzoni, cantante jazz e due volte campionessa mondiale di tip tap. Lo spettacolo è scritto da Enzo Paci e Matteo Monforte, con la collaborazione di Andrea Di Marco e Andrea Carlini, mentre la scenografia è a cura di Giacomo Rigalza.



Tra consigli sbagliati e scelte avventate all’inseguimento di falsi miti e valori, Enzo Paci racconterà di come si è allontanato da sé stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e il sorriso di una “tardona”, per poi scoprire che forse il vero viaggio da fare è quello che lo riporterà a casa cambiato e con una nuova consapevolezza: in fondo nella vita: “Come fai, fai bene!”



Enzo Paci, all'anagrafe Vincenzo Paci, è attore teatrale italiano ma anche cabarettista e imitatore; volto noto in tv per le trasmissioni comiche Colorado Cafè e Zelig Off.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, grazie al patrocinio del Comune di Chiavari e dell’assessorato al Turismo.