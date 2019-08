Nadia Toffa non ce l´ha fatta: l´annuncio delle Iene e lo straziante addio alla loro `guerriera`

Liguria - «E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI». Non ce l’ha fatta purtroppo Nadia Toffa, conduttrice e inviata delle Iene che da diverso tempo lottava contro un male più grande di lei. «Hai combattuto a testa alta» scrivono i suoi colleghi sui social, «col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi».



L’addio - «D’altronde nella vita hai lottato sempre. Hai lottato anche quando sei arrivata da noi, e forse è per questo che ci hai conquistati da subito. È stato un colpo di fulmine con te, Toffa. È stato tanto facile piacersi, inevitabile innamorarsi, ed è proprio per questo che è così difficile lasciarsi». Un messaggio pieno di affetto e di tristezza, per una collega, un’amica che per loro, le Iene, è anche «la loro dolce guerriera», che oggi piangono «inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso, Nadia, potrebbe consolarci, solo la tua energia e la tua forza potrebbero farci tornare a essere quelli di sempre». Lei, la guerriera delle Iene - e un po’ anche dei suoi fans e di chi le ha voluto bene – ha raccontato a lungo la sua malattia sui social, riuscendo a diventare un punto di forza per molti malati. Negli ultimi tempi in molti si sono chiesti che cosa le stesse succedendo: il suo ultimo post su Instagram era, infatti, del 1 luglio, una foto col suo cane Totò scattata prima che la malattia prendesse il sopravvento. Da allora si era persa ogni sua traccia, perlomeno sui social.

La sua scomparsa lascia un dolore che non può aver pace, ma che rivive nel ricordo di chi, proprio come lei, ha saputo combattere con coraggio fino all’ultimo giorno: e purtroppo anche per questo «niente sarà più come prima».