Natale 2018 a Chiavari, il calendario degli eventi

Liguria - Tutte le novità del ricco calendario di appuntamenti di Natale a Chiavari, che animeranno la città per il mese di Dicembre e nei primi giorni di Gennaio 2019, sono state presentate questa mattina nell’ambito della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Bianco. Erano presenti il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, l’Assessore al Turismo, Gianluca Ratto, l’Assessore alla Cultura, Silvia Stanig e la consigliera delegata agli eventi giovanili, Alice Galli.



Si parte con gli auguri di Natale del Tigullio Motor Club in Piazza Matteotti (1 Dicembre) e il concerto di Natale organizzato dell’AVO all’Auditorium San Francesco (1 Dicembre). Il programma degli eventi ha visto la partecipazione di diverse associazioni locali, con appuntamenti ormai consolidati come il Premio “Ciavai” e “Pippo Raffo” (2 Dicembre), la 28° edizione del Confeugo (16 Dicembre), organizzate da O Castello, e la narrazione animata de

“Lo schiaccianoci” (13 Dicembre) a cura dell’associazione Ligure Letteratura Giovanile; mentre, la Coop. Soc Maria Luigia e l’associazione culturale “Amici di Simone Tanturli” curerà la realizzazione di un Presepe Vivente nel centro storico cittadino (15 Dicembre): in piazza N.S. dell’Orto verranno allestite scene raffiguranti l’annuncio ai pastori e i mestieri, mentre in piazza San Giacomo di Rupinaro la natività.



Non è un vero Natale senza solidarietà, grazie al contributo dell’Istituto di Credito Banco di Chiavari ritorna “Natale a Chiavari. Una festa di solidarietà”, un appuntamento in piazza Mazzini dedicato alle associazioni e servizi di volontariato per festeggiare il Natale con panettone, cioccolata calda e musica, accompagnato dal concerto “It’s Christmas time” del gruppo I Cluster (16 Dicembre).



Grazie alla Filarmonica “Città di Chiavari”, l’8 Dicembre con il concerto “Rossini vs Beethoven” si aprirà la rassegna musicale “Dicembremusica” dedicata al genio di Rossini, con le melodie del compositore che hanno maggiormente influenzato la storia della musica: un secondo appuntamento è fissato il 26 Dicembre con “Rossini e l’opera italiana nell’800”. L’associazione Simon Boccanegra presenta, il 23 Dicembre, il concerto di Natale dei solisti dell’orchestra “Chiavari Classica”.



Novità di quest’anno sono le manifestazioni che si svilupperanno nelle vie del centro storico, ovvero “Lucy in the sky”, uno spettacolo acrobatico di tessuti aerei (23 Dicembre), la “Bandakadabra Brass band”, un concerto itinerante a metà tra musica e gag (24 Dicembre); “La Signora delle nevi”, una performance itinerante sui trampoli con costumi luminosi (4 Gennaio) e “Il BiciOrgano”, una straordinaria mostra-spettacolo rigorosamente in abiti d’epoca vittoriana.



Da giovedì 20 Dicembre, verrà allestito il Villaggio di Babbo di Natale in Piazza Matteotti, attività ricreative, artistiche e musicali attendono i bambini, con la presenza di Santa Claus e gli Elfi che riceveranno le letterine di richiesta doni.

Sempre per i più piccoli due appuntamenti con la musica nell’ambito della rassegna “Il Pifferaio di… Chiavari”, con gli spettacoli musicali per ragazzi “Segreti in casa Natale” (15 Dicembre) e “Musica Amica” (sabato 5 Gennaio). Mentre, il Carlo Aonzo Trio in “A Christmas Mandolin Journey”( 22 Dicembre) ci racconterà, in un accattivante viaggio musicale, la storia del mandolino nelle diverse letterature musicali.



Non mancherà la comicità grazie agli spettacoli di cabaret “Di tutto, su tutto, per tutti”, in compagnia del comico Graziano Salvadori (14 Dicembre), e “The Tuscany Cabaret” (21 Dicembre), con la presenza di attori toscani.