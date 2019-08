Note d´estate, previsto questa sera il concerto della Banda di Rapallo

Liguria - Questa sera alle 21 la Banda di Rapallo darà vita al concerto estivo che si terrà presso la caratteristica Piazza Da Vico.



Nel periodo estivo, oltre a partecipare alle festività frazionali della Città di Rapallo, la Banda non ha mai interrotto le prove settimanali in modo da poter proporre alla cittadinanza e ai suoi turisti una serata in musica, ovvero, come da manifesto allegato, delle "Note d'estate"!



Il concerto, diretto dal Maestro Daniele Casazza, sarà costituito da un programma piuttosto vario, con brani d'ascolto e altri più frizzanti in linea con la serata estiva.



Come sempre accade nelle nostre manifestazioni, l'ingresso è libero.