On Joni Mitchell´s Paths si esibirà a `Jazz & Wine`

Liguria - Giovedì 26 luglio 2018 alle 21.30 "On Joni Mitchell's Paths" con Giulia Cancedda , Dino Cerruti, Rodolfo Cervetto e Stefano Riggi.



Giunge al termine la quattordicesima edizione del “JAZZ & WINE FESTIVAL”, con le sue tre serate di musica jazz e degustazioni enologiche nel cuore del borgo a Cavi di Lavagna. Il CIV, Centro Integrato di Via di Cavi Borgo, ha promosso, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Lavagna e l’organizzazione dell’Associazione “Le Muse Novae”, una delle rassegne di musica jazz più amate della Liguria, con proposte musicali di alta qualità che animano le serate al fresco del borgo, quest’anno in Piazza Nazario Sauro, una location diversa rispetto a quella consueta di Via Milite ignoto.



L’ultimo dei tre live in programma, dopo il duo Claudia Sanguineti ed Enrico Testa e dopo la pianista e cantante Laura Fedele, sarà il progetto "On Joni Mitchell's Paths", un viaggio nella musica senza genere o confini che propone brani di Joni Mitchell, composizioni jazz e rivisitazioni di indimenticabili melodie italiane.



E’ la comune passione per Joni Mitchell, riconosciuta come una delle più grandi autrici ed interpreti della musica senza confini, la motivazione da cui prende vita il progetto. che ha unito sullo stesso palco Giulia Cancedda (Voce, Chitarra), Dino Cerruti (Basso Elettrico, Basso Fretless) Rodolfo Cervetto (Batteria) e Stefano Riggi (Sax tenore, Soprano, Tastiere).