Ornella Vanoni e Mario Lavezzi, Shoppin chiude in bellezza

Liguria - Sabato 25 agosto ultimo appuntamento con la grande musica dal vivo della rassegna SHOPINN SUMMER NIGHTS – Racconti d’autore in musica e parole. Sul palco di Brugnato 5Terre Outlet Village arriva la grande Ornella Vanoni, accompagnata dal suo storico produttore Mario Lavezzi; un’esibizione imperdibile che ripercorrerà attraverso canzoni come “Senza fine” e “Domani è un altro giorno” la storia di una delle più grandi interpreti della musica leggera italiana. Tra un brano e l’altro Ornella Vanoni e Mario Lavezzi saranno intervistati da Vanessa Grey



In occasione del concerto, negozi dell’Outlet Village resteranno aperti fino alle 24 per regalare serate davvero imperdibili e un’esperienza di shopping indimenticabile



Tutti gli appuntamenti delle SHOPINN SUMMER NIGHTS potranno essere riascoltati in differita su RADIO CUORE, la radio ufficiale dell’evento, che trasmetterà le repliche degli eventi ogni lunedì alle ore 21.00, su frequenze FM e online sul sito ufficiale www.radiocuore.it.



Inizio ore 21.00

Ingresso gratuito