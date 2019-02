Pieve Ligure, domenica la 62esima sagra della mimosa

Liguria - Domenica 20 gennaio 1957. Questa la data della prima edizione della Sagra della Mimosa nella storia di Pieve Ligure: l'evento che annuncia l'arrivo della primavera. Tutto ebbe inizio durante la Festa di Sant'Antonio quando Andrea Pagano propose per la prima volta un allestimento in piena regola di bancarelle per vendere la tanto nota mimosa che – da sempre – cresce nelle fasce pievesi.



Il fine era di quelli nobili, non a caso lo scopo della “fiera di primavera” era quello di raccogliere fondi per la confraternita. Apoteosi. L'idea ebbe talmente tanto successo che l'anno seguente si volle ampliare la festa e – seguendo il suggerimento di Agostino Crovetto – si decise di imbastire una sfilata di carri come nella migliore tradizione carnevalesca italiana.

La Sagra della Mimosa deve la sua fortuna agli abitanti di Pieve che ogni anno, per 62 anni di fila, si dedicano a mantenere viva la tradizione. Carri allestiti con addobbi floreali, mimosa e, per ogni anno, un tema diverso.



Quello di quest'anno, quello della 62esima edizione, si ispira alle fiabe. Si ispira a quelle pagine che ogni bambino ha sentito raccontare dalle voci dei propri nonni prima di andare a dormire.