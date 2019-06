Pieve Ligure, mostra sulla raccolta differenziata e consegna delle borracce

Liguria - E' prevista alle 18 l'esposizione dei lavori degli alunni delle scuole di Pieve Ligure al Teatro Massone, iniziativa di fine anno scolastico. Nell'ambito di un progetto che le scuole di Pieve stanno portando avanti da alcuni anni - in accordo con il Comune - la mostra avrà come tema la raccolta differenziata e il riciclo.



«Bisogna incoraggiare e sostenere questa iniziativa allo scopo di ridurre la presenza di plastica nell'ambiente - commenta l’Assessore alla Sanità, Servizi Sociali e Scuola Paolo Moscatelli - Per questo motivo il Comune deciso donare a ogni allievo una borraccia in acciaio inox con impresso il logo del Comune, per ridurre ed evitare l'utilizzo delle bottiglie di plastica».



«C’è una grande attenzione alla raccolta differenziata - spiega il Vice Sindaco e Assessore all'Ambiente e Rifiuti Urbani Stefano Federico Baggio - le percentuali sono elevate, oltre il 70%, e sono oltre al limite previsto dalla legge. Con il nuovo bando sulla raccolta differenziata ci poniamo l’obiettivo di aumentare ancora la percentuale. Abbiamo deciso di riconsiderare l’utilizzo della plastica e di donare le borracce ai bambini, gli adulti di domani, per sensibilizzarli ulteriormente alla raccolta differenziata e al riciclo».