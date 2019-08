Pieve Ligure, sabato 10 agosto Odifreddi in `Dalla Terra alle lune`

Liguria - Dopo il debutto alla XX edizione della Milanesiana, il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, arriva a Pieve Ligure la nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure, Dalla Terra alle lune. Un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco, Keplero e Huygens, di cui è interprete Piergiorgio Odifreddi. L’appuntamento è sabato 10 agosto (ore 21.15, al calar del sole) allo Scalo Torre di Pieve, dove prosegue la dodicesima edizione dello “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival”, ideato e diretto da Sergio Maifredi.



Lo stesso Maifredi firma Dalla Terra alle lune con Odifreddi, progetto nato per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio. Per assistere allo spettacolo gli spettatori possono usufruire del bus navetta gratuito che porta gli spettatori da Genova e Camogli a Pieve e ritorno, primo atto concreto di Teatri del Paradiso, rete di cui il Festival di Pieve fa parte. Per chi usa i mezzi privati è disponibile il parcheggio nei pressi della stazione Ferroviaria di Pieve Ligure. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno al Teatro Massone di Pieve Alta. Informazioni sul bus navetta al numero 010 3462247. Inoltre, lo spettacolo Le Sirene, Scilla e Cariddi con Patrizia Milani, annullato il 27 luglio a causa del maltempo, sarà recuperato giovedì 5 settembre.