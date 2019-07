Pieve Ligure, sabato 27 luglio Patrizia Milane ne `Le sirene`

Liguria - Con il rumore del mare come sottofondo, si ascolterà la storia delle sirene. La dodicesima edizione dello “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival”, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, prosegue sabato 27 luglio (ore 21, al calar del sole, ingresso libero) allo Scalo Chiappa di Pieve Ligure con Patrizia Milani protagonista de Le sirene, Scilla e Cariddi, canto X di Odissea un racconto mediterraneo, progetto varato proprio a Pieve. Le Sirene rappresentano il simbolo del demone che cancella il desiderio del ritorno, il senso della nostra missione su questa terra. Offrono ad ognuno ciò che desidera, in cambio della resa, in cambio di dimenticarsi chi siamo, chi eravamo, chi vogliamo essere.



Patrizia Milani, con ironia e intelligenza, rinnova il canto di Omero in un’interpretazione degna di una grande attrice del teatro di prosa. L’incontro di Odisseo con le Sirene resta scolpito nella nostra memoria. Un canto, la curiosità di sapere ciò che solo loro dicono conoscono, quanto avvenne sulla terra nutrice. A ogni mortale le Sirene offrono ciò che questi più di ogni altra cosa desidera. E a Odisseo offrono la conoscenza. Per quella stessa sete di virtute e canoscenza Odisseo, diventato l’Ulisse dantesco affronterà il folle volo e sarà dannato. Patrizia Milani interseca il canto di Omero con la Sirena di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un racconto che vive tra un piano di realismo narrato e un piano fantastico evocato. Una grande interprete per un grande poema. Uno spettacolo di grande levatura e intensità.



Per assistere allo spettacolo gli spettatori possono usufruire del del bus navetta gratuito che porta gli spettatori da Genova e Camogli a Pieve e ritorno, primo atto concreto di Teatri del Paradiso, rete di cui il Festival di Pieve fa parte. Per chi usa i mezzi privati è disponibile il parcheggio nei pressi della stazione Ferroviaria di Pieve Ligure. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno al Teatro Massone di Pieve Alta.