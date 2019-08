Portofino, gli eventi da agosto a dicembre

Liguria - Una stagione ricca di eventi e una seconda parte di 2019 ancora più interessante. Portofino prolunga, come ogni anno, la propria stagione e questa volta gli appuntamenti imperdibili - quelli da segnare sul calendario - sono davvero tanti. Si comincia con agosto: da giovedì 1 a venerdì 9 sarà il Portofino International Festival del tenore Franco Cerri a conquistare i tanti turisti; si prosegue, dal 12 al 29 agosto, con l'appuntamento fisso dell'estate portofinese: il Romantic Piano Solo.



A settembre sono la cultura, la recitazione e la musica le tre espressioni artistiche che coloreranno il Borgo: "Ho scoperto la Vera Atlantide" e il doppiaggio del Dubbing Glamour Festival insieme l'ultima puntata del Romantic Piano Solo. Il 16 settembre andrà in scena il Portofino International Festival in Piazzetta con il concerto omaggio al grande regista Franco Zeffirelli; il 29 settembre si chiude con l'ultimo passo del Portofino International Festival con l'evento clou: quello alla chiesa di San Giorgio



A ottobre, poi, si fortifica il gemellaggio con Canazei grazie alla visita di una delegazione del comune trentino in visita; il 19 e il 20 ottobre sarà ancora l'Harley Davidson a festeggiare il proprio compleanno in Piazzetta. Si va a concludere il 2019 con l'appuntamento dell'Estate dei Santi il 1 novembre e la più romantica accensione dell'Albero di Natale in Piazzetta l'8 dicembre.