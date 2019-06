Portofino, prima la Ferrari e poi la Harley Davidson: il borgo ligure torna protagonista

Liguria - Il Presidente dello Scuderia Ferrari Club Portofino Monzani Matteo ha consegnato, questa mattina in Piazzetta, la tessera Numero Uno al Socio Fondatore del Club, nonché Sindaco di Portofino, Matteo Viacava.



Sono stati in tanti gli appassionati e i curiosi che hanno prima posato insieme alla "Portofino" - giunta nel Borgo per l’occasione - e hanno quindi assistito alla cerimonia di consegna della card e alla successiva presentazione della targa consegnata al sodalizio proprio a Maranello. A pochi passi dalla Rossa di Maranello la parata delle Harley Davidson.

In concomitanza con la consegna ha preso anche forma un importante raduno di moto - Made in USA - al quale il Sindaco Viacava ha voluto portare il suo saluto donando a tutti gli iscritti del club Punisher di La Spezia una targa commemorativa del Comune.



«Prima la Ferrari e dopo le Harley, Portofino è un’eccellenza nonché un palcoscenico naturale nel quale i più grandi brand al mondo vogliono ritrovarsi - ha detto il Primo Cittadino Matteo Viacava - Grazie al Ferrari Club e al Club Harley Davidson spezzino che hanno voluto farci visita; hanno regalato sicuramente momenti di spettacolo e di passione ai tanti, tantissimi, turisti che questa mattina hanno raggiunto Portofino».