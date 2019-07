Premio Bindi, la vincitrice è Micaela Tempesta

Liguria - È Micaela Tempesta, napoletana, la vincitrice della 19^ edizione del Premio Bindi assegnato sul palco dei Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure. Il gruppo Il Terzo Istante si è aggiudicato la Targa Quirici per il miglior arrangiamento.



Francesco Lettieri ha vinto la targa Giorgio Calabrese conferita dalla Warner Chappell come miglior autore.



Al giovanissimo Daniele Aliperti è andata la targa di Platonica music per la miglior canzone radiofonica.



Infine Nevruz è stato scelto per il premio del Bando Nuovo Imaie, che mette in palio un tour di otto date con i fondi dell’art.7 per la promozione artistica.



Si è esibito anche Venerus, a cui è stato consegnato il Premio Bindi New Generation.



Grande soddisfazione da parte del sindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni, del direttore artistico Zibba, e dell’organizzatrice Enrica Corsi.