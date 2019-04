Presentata la rassegna `Maggio dei Parchi`

Liguria - La rassegna che riguarda i 9 parchi regionali (Antola, Alpi Liguri, Aveto, Beigua, Bric Tana, Montemarcello Magra Vara, Piana Crixia, Porto Venere, Portofino) e il parco nazionale della Cinque Terre, prevede più di 50 eventi che saranno distribuiti lungo il mese e termineranno i primi giorni di giugno.



Molte le attrattive, come le visite guidate, le escursioni in mountain-bike, i laboratori botanici per bambini, il rafting, o la pulizia dei fondali marini e tanto altro.



Gli eventi sono visibili sul sito lamialiguria.it dove sarà possibile consultare il calendario completo, scegliendo parco per parco, con una nuova modalità di navigazione che faciliterà la scelta tramite icone che comunicano in maniera semplice e diretta di che tipologia di evento si tratta.