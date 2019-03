Rapallo, domenica giornata tutta dedicata ai cartoons

Liguria - Domenica 17 marzo sarà una giornata dedicata interamente ai cartoons in tutte le loro forme. Protagonista, oltre a Cristina d'Avena, sarà una realtà storica della nostra città: l'Associazione Culturale Rapalloonia, che ha portato il nome di Rapallo nel mondo con la Mostra Internazionale dei Cartoonists, un evento consolidato nella nostra città, che nel 2018 ha toccato la sua quarantatreesima edizione.



L'Amministrazione Comunale ha deciso di conferire all'Associazione Rapalloonia una sede prestigiosa in una Sala della Biblioteca di Villa Tigullio, con una cerimonia di inaugurazione che si terrà alle ore 11 di domenica 17 marzo.



Dalle ore 15 in Piazza Da Vigo i bambini potranno partecipare ad un laboratorio di disegno con due prestigiosi cartoonists: Egle Bartolini (disegnatrice di Monster High e delle Disney Princess per Disney USA) ed Enrico Macchiavello (creatore degli Skifidol e degli spot per Birra Ceres), che ha prestato la sua arte per disegnare il logo e la locandina d'autore dell'intera kermesse Rapalloonia Junior.