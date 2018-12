Rapallo, i bambini della zona rossa del ponte Morandi ospiti di Babbo Natale

Liguria - Natale è senza dubbio una festa attesa da tutti ma per i più piccoli la magia di questo periodo dell’anno assume un valore speciale. Insomma Natale è soprattutto la festa dei bambini ed è per questo che “Rapallo Natalealmare” ha pensato di mettere in atto un’iniziativa particolare pensata per i bambini che hanno vissuto, a vario titolo, la drammatica esperienza del crollo del ponte Morandi.



I Volontari del Soccorso di Sant’Anna si sono fatti capofila di una macchina organizzativa che sabato, 15 dicembre, offrirà una giornata spensierata e di festa ad un gruppo di circa 30 bambini e ai loro accompagnatori, provenienti dalla cosiddetta “zona rossa” di Genova.

«Quando abbiamo lanciato l’idea di organizzare questa giornata abbiamo trovato immediatamente la collaborazione di tutti, in primis del Comune e poi di tutti gli altri che ci hanno dato una mano per definire il programma», racconta Michele Muccipinto, referente dei Volontari del Soccorso di Sant’Anna.



Ecco in linea di massima come si svolgerà la giornata:

- ore 10.00/10.30 arrivo dei bambini in piazza delle Nazioni con pullman messo a disposizione dall’APT. I piccoli ospiti verranno accompagnati nel centro storico per una visita alla città vestita a festa

- ore 12.30/13.00 pranzo nel giardino di Villa Devoto, con prodotti offerti dai produttori locali, mentre Latte Tigullio penserà al dolce e i Volontari di Sant’Anna prepareranno le loro squisite caldarroste

- ore 14 circa, il momento più atteso, l’arrivo di Babbo Natale, che accompagnerà i suoi specialissimi ospiti nelle sale della sua casa al mare

- intorno alle 17 è prevista la partenza e il ritorno a Genova.