Rapallo NatalealMare, gli appuntamenti dei prossimi giorni

Liguria - La festa entra nel vivo e le giornate si fanno sempre più ricche di appuntamenti festosi, a due giorni dal Natale Rapallo continua ad essere meta di tantissime persone attratte dal clima magico di una città che si sta confermando di anno in anno meta ideale per tutti gli appassionati delle feste più belle dell’anno. Shopping, spettacoli, musica e poi la possibilità di incontrare Babbo Natale nella sua sontuosa e bellissima casa al mare, Villa Devoto, dove nel giardino è “atterrata” niente meno che la carrozza di Cenerentola, come a dire che Rapallo Natalealmare è davvero una favola da vivere a occhi aperti.



Ma ecco gli appuntamenti che impreziosiranno i prossimi giorni:

- domani, domenica 23 dicembre: gli Elfi truccabimbi, a partire dalle ore 16, in piazza Venezia, trasformeranno i più piccoli con colori e brillantini per aggiungere un tocco di magia all’attesa. Non c’è festa senza musica e allora ecco che alle 17, al Teatro delle Clarisse, il Corpo Bandistico Città di Rapallo, terrà l’augurale Concerto Natalizio. A Chiosco della Musica invece, a partire dalle ore 17.30, Saggio di Natale a cura dell’Energy Fitness

- lunedì, 24 dicembre: Babbo Natale di STV tradizionale incontro tra Santa Claus e la città, a partire dalle 15, prima di spiccare il volo con la sua slitta trainata dalle infaticabili renne, il pacioso omone vestito di rosso attraverserà le vie del centro per salutare grandi e piccoli e fare gli ultimi auguri prima della partenza per la notte più lunga. Cresce la fibrillazione e il tutto verrà sottolineato dall’accompagnamento musicale a cura del Corpo Bandistico Città di Rapallo, che eseguirà un concerto itinerante, ideale corte sonoro di Babbo Natale. E a partire dalle ore 16, nuovi personaggi si aggiungeranno, grazie alla partecipazione della Compagnia dei Baffardelli e allora sarà davvero spettacolare e completa la Grande Parata di Natale. Chiudete gli occhi ed immaginatevi un grande Pupazzo di neve, un gigante Babbo Natale, forse una stella, ed un Albero di Natale. Poi apriteli ed eccoli arrivare, su altissimi trampoli, accompagnati da dolci melodie con musica dal vivo, per portare dolcetti, caramelle, sorrisi e... sorprese. La Compagnia dei Baffardelli nasce a Carrara nel 2016 grazie all’esperienza tramandata dalla nota compagnia teatrale Nouvelle Lune che lavora in Italia e all’estero da circa vent’anni. Unendo le varie attitudini e passioni di tutti noi abbiamo cercato di creare una Compagnia di Teatro di Strada del tutto artigianale. I costumi, la musica, le maschere e tutto ciò che fa vivere i nostri personaggi nasce da una ricerca contaminata di artisti con esperienze artistiche differenti che variano dal teatro alla musica, alla scultura, alla sartoria con l’idea di portare in strada semplicemente qualcosa di bello che possa, anche solo per un’instante, portare un po’ di magia nelle anime di chi ci incontra