Riviera International Festival, svelati i protagonisti della masterclass

Liguria - Un produttore Premio Oscar, uno sceneggiatore di caratura mondiale e un team internazionale di produzioni originali. Il Riviera International Film Festival scalda i motori, annunciando le tre masterclass dell’edizione 2019, che vedranno protagonisti J. Miles Dale, Scott Z. Burns, e il team di Sky Original Series, composto da Nils Hartmann, Nicola Lusuardi e Stefano Bises. La rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 andrà in scena dal 7 al 12 maggio, tra Sestri Levante e altre località del Tigullio. Il Riviera International Film Festival è realizzato con il sostegno del Comune di Sestri Levante e con Mediaterraneo Servizi.



«È un grandissimo onore – racconta Stefano Gallini-Durante, presidente e fondatore del Riviera International Film Festival – poter annoverare nel programma del RIFF2019 masterclass tenute da professionisti di questo calibro, protagonisti del mondo del cinema a livello mondiale. Ci stiamo impegnando – svela Gallini-Durante – per coinvolgere anche università e istituti scolastici: vogliamo che i giovani possano ispirarsi e tornare a sognare, in un momento storico piuttosto cinico, dove l'ispirazione non sempre fa parte della loro formazione». Tre masterclass di livello assoluto, che andranno ad approfondire diversi aspetti del mondo del cinema e delle serie tv. «Il Riviera International Film Festival - aggiunge Valentina Ghio, Sindaco di Sestri Levante - si conferma essere tra gli eventi di punta del calendario di Sestri Levante. È un progetto che sposa perfettamente le politiche turistiche e culturali della città, che racchiude al suo interno una grande sostanza, ricca di contenuti. Il focus sui registri sotto i 35 anni e il programma delle masterclass, tutte di altissimo livello con protagonisti di primo piano del panorama internazionale, fanno del Riviera International Film Festival un evento di grande rilevanza che siamo orgogliosi di ospitare sul nostro territorio».



Miles Dale, produttore Premio Oscar nel 2018 con “The Shape of Water” e socio di produzione di Guillermo del Toro, racconterà l’essenza e gli aspetti del suo mestiere, dalla costruzione del copione alla proiezione in sala. Il team di Sky Original Series affronterà gli aspetti creativi, editoriali e di metodo che guidano la selezione e lo sviluppo delle produzioni originali Sky. Nils Hartmann, produttore tra gli altri di Gomorra – la serie, 1994 e Masterchef Italia, parlerà delle strategie editoriali e produttive di Sky Italia, Stefano Bises svelerà il percorso di scrittura che ha reso “Gomorra – La serie” un successo mondiale, mentre Nicola Lusuardi andrà ad approfondire il lavoro dello story editing, nella definizione estetica e narrativa del progetto. Scott Z. Burns, sceneggiatura di pellicole del calibro di “The Bourne Ultimatum”, “Effetti Collaterali”, “Contagion” e “Il Mistero di Donald C.”, analizzerà gli approcci di scrittura necessari a una sceneggiatura fondata su fatti realmente accaduti.



Come per l’edizione passata, il Riviera International Film Festival ha lanciato il bando per la formazione della Student Jury, aperto fino al 25 marzo. I cinque studenti che andranno a formare la Giuria Studenti, oltre ad assistere e a soggiornare gratuitamente a Sestri Levante per tutta la durata del RIFF2019, dovranno selezionare il documentario a cui attribuire lo Student Award. Svelata inoltre la locandina d’autore del RIFF2019, firmata dal fumettista di Tex Stefano Biglia.