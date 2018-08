Roberto Frugone in concerto a Leivi

Liguria - Domani sera il cantautore Roberto Frugone terrà un concerto presso la Torre Medievale di Leivi (Via dei Caduti 12, in prossimità della chiesa di San Rufino) in occasione dell’edizione 2018 di Notti tra le Note, la rassegna musicale estiva del Comune di Leivi curata dal celebre violinista Mario Trabucco.



Durante lo spettacolo, accompagnandosi al pianoforte e alla chitarra in formazione elettroacustica con il supporto della sua band (il bassista Gianteo Bordero, chitarrista Daniele Lagomarsino e il batterista Luca Laurino), il cantautore proporrà una selezione di brani editi e inediti della sua discografia, nonché alcune delle novità del settimo album attualmente in produzione.



Il concerto prevede anche un’originale sezione dialettale, grazie all’esecuzione di una serie di brani in lingua genovese estratti dall’opera Liguritudine – Viaggio in Liguria alle origini di un’idea di bellezza, il reading multimediale ideato dal cantautore che ha vinto un bando di Regione Liguria sul teatro dialettale e presentato con grande successo in Piazza Fenice a Chiavari lo scorso 12 luglio con la regia della compagnia teatrale ScenaMadre.



«Sono molto contento di quest’invito» dichiara il cantautore Roberto Frugone, «sia perché a curare la selezione musicale di questa prestigiosa rassegna è un grande musicista, la cui considerazione ci onora molto, sia per la bellezza della Torre Medievale dove suoneremo, così adatta al mio concerto per l’atmosfera intima che favorisce l’ascolto. È molto difficile, per chi propone un repertorio interamente originale come me, trovare situazioni ideali. Approfitteremo infatti di quest’opportunità per realizzare anche la registrazione del concerto sia in forma audio che video, per poterla successivamente offrire al mio pubblico online.»