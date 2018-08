Roberto Frugone in concerto al Mojito Cafè

Liguria - Dalle ore 20:00 di stasera, il cantautore Roberto Frugone, terrà un concerto al Mojito Cafè di Lavagna (Via Roma 129), in occasione del ciclo di serate Sapori di Musica.



Durante lo spettacolo, la cui organizzazione è curata dall’Associazione Culturale Music Pro, Roberto Frugone proporrà, con arrangiamenti ideati per chitarra folk, una selezione di brani editi e inediti della sua discografia e alcune delle novità del settimo album di prossima uscita. Il cantautore suonerà in formazione di trio elettroacustico insieme al bassista Gianteo Bordero e al batterista Luca Laurino, sezione ritmica portante della Roberto Frugone Band, che da quasi quindi anni accompagna l’artista in studio e dal vivo.