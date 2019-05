Sei giorni di film, eventi e molto altro: il Riviera International Film Festival torna a colorare Sestri Levante

Liguria - Dal 7 al 12 maggio il Riviera International Film Festival torna a colorare la vita culturale ligure con quel magico alone di internazionalità che hanno caratterizzato l'atmosfera sestrese già nelle sue prime due edizioni.



La manifestazione - Il Festival nasce nel 2017 con l'aspirazione di legare le diverse generazioni di autori e registi attraverso una formula nuova di fruizione del cinema, fatta al contempo sia di spettacolo che di formazione. In questa sua terza edizione, il Riff si presenta fin da subito come fittissimo di eventi e proiezioni, con ospiti di livello internazionale e personalità cardine della cultura cinematografica - e non - sia nostrane che straniere.

Come per le edizioni del 2017 e del 2018, la manifestazione risulterà bipartita tra una parte in cui per l'appunto trionferà la fruizione di un'accurata scelta cinematografica, all'interno della quale una verrà presentata una selezione di film di giovani registi under 35 - protagonisti del cinema indipendente - e una seconda prettamente formativa, curata da celeberrimi protagonisti della scena culturale internazionale, i quali condivideranno le proprie esperienze professionali attraverso la formula delle Masterclass.



L'organizzazione - «La manifestazione si svolge come l'anno scorso» spiega Stefano Gallini Durante, produttore cinematografico di origine italiana con sede a Los Angeles e fondatore del Riff: «Lo scheletro del Festival è composto da tre sezioni. La prima comprende 10 film di registi under 35 (non ancora distribuiti in Italia), la seconda prevede una serie di 6 documentari sull'ambiente e la terza è rappresentata dalle Masterclass. Una novità di quest'anno è, poi, rappresentata dal venerdì Green, una giornata interamente dedicata all'ambiente, che avrà luogo il prossimo 10 maggio e vedrà una serie di personalità conosciute a livello internazionale - tra giornalisti scientifici, scienziati ed esperti del settore - che prenderanno parte a conferenze sul tema durante tutto il giorno».

La madrina dell'edizione 2019 sarà Stella Egitto, attrice siciliana celebre sia al cinema che in Tv ne "Il commissario Montalbano". Anche quest'anno, poi la giuria film - composta da personalità internazionali del calibro di Miles Dale (presidente, vincitore del produttore de "La forma dell’acqua"), Scott Z. Burns, Yalitza Aparicio (protagonista del film "Roma"), Josephine De La Baume, Nils Hartmann, Silvia Locatelli ed Elisa Fuksas - e la giuria documentari - Eddy Moretti (presidente, cofondatore di Vice Media ed Emmy Award nel 2014), Cristina Donadio (attrice di "Gomorra") e Vincenzo Venuto (divulgatore scientifico) - saranno rappresentate da di tutto rispetto.

«La terza edizione avrà Masterclass come sempre di livello internazionale» aggiunge Vito D’Onghia, direttore esecutivo e co-fondatore del Riviera: «Sabato ne avremo due, e partiremo la mattina con quella di Nils Hartmann (direttore delle Produzioni Originali di Sky Italia), Nicola Lusuardi e Stefano Bises (sceneggiatori) dal titolo Sky Original Series: the new generation, nella quale verrà spiegato come far diventare una serie tv una serie di successo, prendendo ad esempio quella che hanno scritto e curato personalmente: "Gomorra". La seconda (dal titolo Il produttore di films), nel pomeriggio, sarà quella tenuta dal presidente della giuria di esperti Miles Dale, il quale racconterà al pubblico la sua esperienza a Hollywood, le regole del mestiere, come ha cominciato e quali sono le sue idee riguardo a questa professione. L'ultima -dal titolo Il mondo della recitazione- avrà luogo domenica mattina e sarà tenuta dagli attori Claire Forlani e Dougray Scott, i quali risponderanno alle domande del pubblico e parleranno apertamente delle loro carriere, delle loro esperienze nel mondo del Cinema e delle tecniche di lavoro nei film e nelle serie Tv». Tutte e tre le Masterclass si svolgeranno all'ex Convento dell'Annunziata, sito nei pressi della Baia del Silenzio di Sestri Ponente.

Ultima novità di quest'anno è la possibilità di ricavare crediti universitari dalle Masterclass: «Un progetto partito due anni fa» conclude D'Onghia, «e che quest'anno si è finalmente concretizzato», permettendo un afflusso ancora maggiore di studenti interessati all'evento.



Per chi fosse interessato, ulteriori informazioni relative al programma della manifestazione sono consultabili a questo link.