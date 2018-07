Shopinn si prepara per Noemi

Liguria - Prosegue la rassegna estiva SHOPINN SUMMER NIGHTS – Racconti d’autore in musica e parole. Sabato 28 luglio salirà sul palco di Brugnato 5Terre Outlet Village NOEMI. La cantante romana conosciuta dal grande pubblico per successi come “Vuoto a perdere” e “Sono solo parole”, e che all’ultima edizione del Festival di Sanremo ha presentato il brano “Non smetterò mai di cercarmi” contenuto nel suo ultimo album “La Luna”, si esibirà davanti al pubblico dell’Outlet Village, in uno spettacolo imperdibile per tutti gli amanti della buona musica dal vivo. Tra un brano e l’altro NOEMI racconterà alcuni interessanti aneddoti legati alla sua carriera in un’intervista con Massimo Cotto.



Tutti gli appuntamenti delle SHOPINN SUMMER NIGHTS potranno essere riascoltati in differita su RADIO CUORE, la radio ufficiale dell’evento, che trasmetterà le repliche degli eventi ogni lunedì alle ore 21.00, su frequenze FM e online sul sito ufficiale www.radiocuore.it.