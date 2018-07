Sori, Marina Carboni espone quadri dedicati al mare

Liguria - Marina Carboni nasce a Genova nel 1952, si diploma al Liceo Artistico Barabino e frequenta i corsi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. Inizia la sua ricerca pittorica negli anni ’60 dando così avvio all’attività espositiva. Agli inizi degli anni ‘70 entra a far parte del Gruppo Acquasola – un gruppo di pittori liguri che già dal 1954 si riuniva per uno scambio di opinioni e di esperienze in campo artistico – e partecipa a numerose mostre collettive e personali.

Da diversi anni ha ripreso la sua attività pubblica partecipando a mostre e concorsi nazionali ed internazionali,ha vinto il concorso Premio Fondazione Casa America 2017, sezione pittura, dedicato al tema “Americhe tra sogno e realtà”. L’artista riceve il premio Sirotti – Città di Bogliasco e l’invito ad una personale che si è svolta a Palazzo San Giorgio. Nel 2017 la personale a “Divulgarti” a Palazzo Ducale di Genova e nel 2018 la personale al Galata Museo del Mare.



L’artista Marina Carboni espone a Sori, il suo borgo di residenza, venti quadri dedicati al mare osservato in molti dei suoi aspetti umani e misteriosi, in alcuni dei suoi racconti e in alcune delle sue tragedie.



Il mare perché sul mare vive la città di Genova e vi si affacciano i borghi liguri con le loro case, Case che gridano. «Le loro finestre sono occhi che guardano lontano e le porte sono bocche che gridano per il vento, il sole e le onde del mare che le agita» – così narra la presentazione dell’esposizione sorese – «Attraverso il mare si è sempre svolta e si sta svolgendo la riunificazione dei popoli e lo sterminio di alcuni di essi. Popoli annientati da chi li ha invasi. Altri popoli invece sono partiti, (Valige di cartone) e altri sono arrivati (Arrivando), senza sterminio di razza ma con la sofferenza che tutti conosciamo».