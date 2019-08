Stella Maris, migliaia di caratteristici lumini tornano a invadere il mare di Camogli

Liguria - Come ogni anno, durante la prima domenica di agosto la spiaggia di Camogli ospita l'attesissima festa della Stella Maris, che anche in questa edizione ha radunato sulla costa della piccola cittadina ligure davvero tantissime persone.



L’evento - Le origini della Stella Maris trovano radici addirittura nel Quattrocento: questa caratteristica festa si celebra, per l'appunto, sempre la prima domenica di agosto, e vede il suo momento clou nella posa in mare di migliaia di lumini biodegradabili - intorno alle 21.15 - accesi in onore della Madonna, considerata tradizionalmente la "Stella del Mare". Come consuetudine, durante la posa a Punta Chiappa viene celebrata la Santa Messa, mentre il Dragun accompagnato dalle canoe sfila in un gioco di luci e musica. Come ogni anno, anche ieri sono stati migliaia i partecipanti a questo tanto caratteristico quanto affascinante evento, che tutte le volte sembra portare con sé un magico alone di serenità e pace.