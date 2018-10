Teatro di Cicagna, Leonardo Manera apre Comic Bazar

Liguria - Sabato 13 ottobre alle ore 21, apre la sezione di Comic Bazar 2018/2019 uno dei comici storici di Zelig, l’unico che ha partecipato a tutte le edizioni del format, protagonista indiscusso di programmi tv come Paperissima, Quelli che il calcio, Colorado, Ciro e Belli dentro, LEONARDO MANERA che sale sul palco del Teatro di Cicagna con lo spettacolo FENOMENI ITALIANI.



Leonardo Manera ha inventato e scritto ogni volta gag, personaggi o monologhi sempre nuovi e vincenti. Alcuni suoi personaggi sono diventati particolarmente celebri: va ricordato il ventriloquo Vasco a cui hanno causato "una lesione alla retina", il mimo Mimmo, il depresso monocorde che invia "Un saluto festoso a tutti", l'alienato che ripete ossessivamente "Adriana ... Adriana", Piter, parodia del ragazzo della provincia bresciana e Petrektek, insieme a Claudia Penoni nella parodia del cinema polacco. Fino ad arrivare ai più recenti quali Alfio il tassista, Renzo, l'attraente scambista e Batista, imprenditore del Nord Est trasferitosi a produrre nell'Isola Samoa.



Dal luglio 2014 conduce su Radio24 "Platone, la caverna dell'informazione", insieme ad Alessandro Milan. Sensibile anche al sociale, dal settembre 2015 è testimonial ufficiale dell'associazione di volontariato dei City Angels.



Leonardo Manera, in questo spettacolo, analizza in modo disincantato e divertito i “fenomeni italiani” del nostro tempo. Dall’extracomunitario alla ricerca di una difficile integrazione, al giovane prepotente - tecnologico ma incapace di comunicare-, fino allo chef santone, icona dei nostri anni. Leonardo Manera, con la sua comicità, indaga fino a poter dire “qui c’è il sole”.

Non un sole materiale ma un sole interiore, per regalare un sorriso in questa nostra difficile, complicata Italia.







Biglietti - Intero € 15,00 - Ridotto € 12,00