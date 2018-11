Teatro di Cicagna, sabato `Il berretto a sonagli`

Liguria - Primo spettacolo di prosa della stagione 18/19 al Teatro di Cicagna sabato 24 novembre 2018 alle ore 21.00 con un omaggio al grande drammaturgo Luigi Pirandello, grazie alla Compagnia Stabile Teatro R & G Govi di Genova che porta in scena una commedia ancora di una attualità straordinaria "Il berretto a sonagli" con la regia di Claudio de Martino.



Il berretto a sonagli, nata dalle novelle “La verità” e “Certi obblighi”, fu rappresentata per la prima volta nel 1917 in dialetto siciliano col titolo ’A birritta cu’ i cincianeddi a Teatro Nazionale di Roma e in lingua italiana, per la prima volta sempre a Roma nel 1923. Eduardo De Filippo, dietro suggerimento dello stesso Pirandello, ne fece una riduzione in dialetto napoletano, nel 1936.