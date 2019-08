Teatro Sociale, servizio bus Atp da Brignole a Camogli

Liguria - Dopo aver portato gli appassionati dell’Opera al Teatro Carlo Felice dal Levante e dall’entroterra, Atp Esercizio prosegue la sua attività volta a dare un servizio di trasporto dedicato a chi va al teatro. Questa volta il sevizi è per gli appassionati che seguiranno gli spettacoli in programma al Teatro Sociale Camogli.



Concerti - Dal prossimo 26 ottobre, quando si aprirà la stagione con un recital concerto di Nicola Piovani e fino al 29 maggio 2020, quando sarà di scena “Camogli Gamiloc”, un bus navetta messo a disposizione da ATP Esercizio Srl in collaborazione con la Città Metropolitana di Genova, partirà da Genova Brignole per raggiungere il teatro camogliese. Saranno 13 per l’andata e 13 per i ritorni – ovvero quante sono le date in calendario – i bus navetta per il pubblico.



Tragitto - I mezzi partiranno sempre da Genova Brignole Terminal “Remigio Zaninetta” e arriveranno all’ingresso del Teatro Sociale dopo aver fatto alcune fermate intermedie in corso Europa all’altezza dell’ospedale San Martino, in corso Europa all’altezza di Nervi, a Bogliasco, a Pieve Ligure, a Sori e a Recco. Il rientro è fissato al termine dello spettacolo con le stesse fermate intermedie, con arrivo a Brignole.



Bus - Gli orari di partenza sono fissati per le ore 19 in occasione degli spettacoli del 26 ottobre e del 16 novembre 2019, e alle 20 per i rimanenti 11 spettacoli in cartellone.

Il mezzo utilizzato è un autobus da 55 posti, lo stesso che in questi mesi estivi Atp ha messo a disposizione per gli spettacoli andati in scena alla scogliera di Pieve Ligure.



Servizio - «Dobbiamo ringraziare Atp che si mette a disposizione dei territori e della cultura. Il servizio navetta con il Teatro Carlo Felice è stata un successo – dice il consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana Claudio Garbarino – e ovviamente dobbiamo dire grazie al sindaco metropolitano Marco Bucci, da cui dipende l’input politico che ha permesso di creare questi importanti servizi con le istituzioni culturali». Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio, sottolinea che «La nostra azienda non ha paura di innovare e offrire nuovi servizi. In queste settimane abbiamo avviato il primo servizio di bus navetta dal Tigullio all’aeroporto di Genova, proseguiamo con successo a far funzionare il disco bus per i nostri giovani e abbiamo messo in piedi questo nuovo servizio con il teatro Sociale che si aggiunge a quello attuato con il Teatro Carlo Felice. Ma non abbiamo certo intenzione di fermarci qui».