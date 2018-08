Tenco, Camilleri e Pirandello nella riviera di Levante

Liguria - Conclusa la 21ª edizione del Festival in una notte d'estate nella tradizionale cornice genovese di piazza San Matteo, Lunaria Teatro porta alcuni dei suoi spettacoli più apprezzati in alcune delle più belle location della riviera di Levante. Sono infatti previste ancora tre repliche gratuite di "Maruzza Musumeci", tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri e interpretato da Pietro Montandon, questa sera, mercoledì 22 agosto, a Santa Margherita Ligure, venerdì 24 a Bogliasco e sabato 25 agosto a Chiavari.



Sempre venerdì 24 agosto, nell'ambito della rassegna Teatri di Levante realizzata in collaborazione con il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo The Hub, Lunaria e la torinese Assemblea Teatro propongono invece all'Arena Conchiglia di Sestri Levante "Io sono uno", omaggio a Luigi Tenco a cinquant'anni dalla sua scomparsa.



Infine, sabato 1 settembre a Sori sarà la volta de "Il fu Mattia Pascal", grande classico pirandelliano interpretato ancora una volta da Pietro Montandon, per la regia di Daniela Ardini.