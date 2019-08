Torna a Recco la nuova edizione del torneo di bocce `Memorial Lorenzo Ballabene`

Liguria - Presso la società Pro Recco bocce in via della Né a Recco domenica 11 agosto è in programma la nuova edizione del "Memorial Lorenzo Ballabene", gara nazionale a poule e a quadrette cat. AACC. Agli incontri, che cominceranno alle ore 8,30 e si concluderanno alle ore 23 con l'assegnazione del trofeo, parteciperanno tra i più forti atleti a livello nazionale. La manifestazione è realizzata in collaborazione con la FIB, Federazione Italiana Bocce, e con il patrocinio del Comune di Recco.



"Le varie attività agonistiche che il territorio propone costituiscono una importante risorsa turistica per la città - dicono il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Luigi Massone - come amministrazione è nostra volontà continuare a lavorare affinché Recco sia sempre di più punto di riferimento lo sport".