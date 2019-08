Torna il Beer’Art’Rock 2019 con la ProgNight

Liguria - Una "ProgNight" che vedrà protagonista un gruppo che ha fatto la storia del rock progressivo in Italia: ecco l'VIII edizione del Beer'Art'Rock Festival, evento organizzato dall'associazione culturale-musicale Nero Events in collaborazione con il Comune di Rapallo.



L'appuntamento è per venerdì 6 settembre; location, la splendida cornice del teatro all'aperto di Villa Tigullio. Headliner della serata, La Storia dei New Trolls, band formata da Vittorio De Scalzi (uno dei fondatori della prima formazione dei New Trolls, pietra miliare del progressive rock italiano), Andrea Maddalone, Roberto Tiranti e Lorenzo Ottonello. Il gruppo, che porta a Rapallo una data del tour estivo, proporrà un concerto prog-rock con brani tratti da "Concerto grosso 1-2-3", "Searching for a land", "NT Atomic System".



In apertura alla "Prog Night", due band locali che proporranno brani originali. Sul palco saliranno i Trama (gruppo chiavarese dalle sonorità heavy metal melodico con spunti hard rock e atmosfere prog, che schiera Mauro Andreoni alla voce, Fabio Berardelli alla chitarra, Fabrizio Bisignano al basso, Vittorio Gosio alla batteria) e StazioneZero, progetto rock italiano che si presenta con Davide Martinelli, Mauro Caprile, Marco Morelli e Emanuele Ferrara.



I live inizieranno alle 20:30, l'ingresso sarà libero e gratuito. Nell'area del Festival sarà presente un servizio beer&food a cura di Languorino. A presentare la serata la bravissima Paola Popa (firma di Mentelocale). In caso di maltempo, la manifestazione si terrà all'interno del Teatro Auditorium delle Clarisse.



«Proponiamo anche per quest'anno una serata di grande qualità artistica, senza tralasciare la filosofia per cui è nato il Beer'Art'Rock: quella di valorizzare e promuovere le band emergenti di Rapallo e dintorni - commentano Marco Pendola e Matteo Gardella della Nero Events - In questi otto anni il Festival è cresciuto molto, sia in termini qualitativi, sia di riscontro da parte del pubblico. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato per la buona riuscita della manifestazione, il Comune di Rapallo per il supporto e le numerose band che ogni anno ci contattano per poter partecipare all'evento»