Turisti a casa propria: Bella Liguria e il viaggio alla scoperta delle nostre particolarità regionali

Liguria - Tutti sognano di viaggiare, di esplorare posti diversi, di girare il mondo alla scoperta bellezze di ogni genere. Pochi si rendono conto che basterebbe spostare lo sguardo "dietro casa" per poter avere un punto di partenza decisamente degno di nota.



Bella Liguria - Per renderci la ricerca del posto perfetto più semplice, sotto la conduzione di Franco Nativo ogni settimana le telecamere di TeleGenova si avvicendano per tutto il territorio ligure per dare un assaggio ai propri telespettatori delle bellezze - spesso, purtroppo, poco conosciute - della nostra splendida regione. Da ponente a levante, senza distinzione alcuna, gli operatori di Bella Liguria si spostano per voi alla scoperta di bellezze, tradizioni, colori e folklore della nostra meravigliosa Liguria. Un unico scopo: far conoscere - a Liguri e non - le particolarità che rendono speciale e magica la nostra regione.



Un modo un po' diverso per vivere casa propria, insomma.