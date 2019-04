Università, al via il rimborso della tassa regionale per oltre 3000 studenti

Liguria - Da domani, lunedì 15 aprile, sarà possibile riscuotere il rimborso parziale o totale della tassa regionale pagata all'inizio dell'anno accademico 2017/2018. Lo comunica l'assessorato all'Istruzione e Università della Regione Liguria.



«Sono 3150 gli studenti dell'Università degli studi di Genova e degli AFAM della Liguria che nei prossimi giorni riceveranno un SMS da parte di ALiSEO per il rimborso di quanto pagato in eccesso sulla tassa regionale per il diritto allo studio. – comunica l'assessore all'Istruzione e Università di Regione Liguria Ilaria Cavo - Un impegno di oltre 200.000 euro che Regione Liguria, attraverso l' Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento, ha sbloccato a favore di tutte quelle famiglie che, a seguito della presentazione della documentazione Isee, risultano aver pagato più del dovuto all'atto di iscrizione all'Università dei propri ragazzi».



La tassa definita dalla legge regionale 22/2012 varia da un importo di 120 euro per gli studenti con ISEE fino a 15.093,53 euro, a un importo di 140 euro con un ISEE da 15.093.54 euro a 30.187,06 euro, fino a 160 euro per un ISEE superiore ai 30.187,06 euro. Il rimborso viene previsto per gli studenti che, a seguito di presentazione della documentazione Isee, risultano aver pagato in eccesso rispetto alla retta di riferimento della loro fascia di reddito di effettiva competenza.



Il totale che ALiSEO liquida per il rimborso della tassa regionale per l'anno accademico 201772018 è pari a 203 mila euro. Il rimborso varia in base a quanto ha pagato in eccesso lo studente al momento dell'iscrizione all'Università (per esempio allo studente che ha versato 140 euro e in seguito alla presentazione dell'isee doveva pagare solo 120 euro gli vengono rimborsati 20 euro).

Sono invece completamente esonerati dal pagamento della tassa regionale gli studenti che (in base a parametri combinati di reddito e merito) risultano vincitori della borsa di studio universitario elargita annualmente da ALiSEO , oltre agli studenti ai quali sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 66%.



Sul sito dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento www.aliseo.liguria.it è riportato l'elenco degli aventi diritto al rimborso con relative somme spettanti. Lo studente interessato deve recarsi presso un qualsiasi sportello della banca CARIGE munito di carta d'identità e richiedere il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario indicando i seguenti estremi: mandato di pagamento n. 298 - codice ente n. 2731. Il rimborso potrà essere ritirato entro il 7/12/2019