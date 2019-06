Venerdì 14 giugno un grande evento tra spettacolo e la solidarietà per Genova

Liguria - Grandi nomi e star dello spettacolo, ospiti eccezionali con un cast straordinario per uno show televisivo degno della bellezza e grandezza di Genova. Venerdì 14 giugno in diretta su Rai 1 dalle 21.25 (e in contemporanea su Rai Radio 1) Ballata per Genova, una grande serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà condotta da Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo, Lorella Cuccarini. Un evento promosso da MSC Foundation, Regione Liguria e Comune di Genova per celebrare la grande bellezza e il fascino della città della Lanterna, insieme alla straordinaria capacità di reazione dimostrata in occasione del crollo di Ponte Morandi.



Sul palco, allestito in piazzale Kennedy, con le scenografie di Gaetano e Chiara Castelli, si esibiranno star della musica leggera, come la voce inimitabile di Laura Pausini e il talento di Biagio Antonacci; la raffinatezza e la classe inconfondibile di Gino Paoli con Danilo Rea; l’originalissima Arisa; il pop di Raf e di Umberto Tozzi; e ancora Cristiano De Andrè unico grande erede del patrimonio musicale deandreiano; il rock progressivo della PFM e per il pubblico più giovanile Elodie e i The Kolors. E per questa occasione speciale un trio inedito formato Piero Cassano (Matia Bazar), Vittorio de Scalzi (New Trolls) e Franco Gatti (Ricchi e Poveri).



Tanti gli artisti che renderanno omaggio al capoluogo ligure tra cui Anna Mazzamauro, la mitica signora Silvani, attrice tra le più apprezzate della televisione e del cinema italiano, legata indissolubilmente alla figura di un grandissimo genovese come Paolo Villaggio.



Sono 12.000 i biglietti gratuiti che verranno messi a disposizione dei cittadini e dei turisti e che potranno essere ritirati a partire da Sabato 8 giugno.



Non solo spettacolo ma anche solidarietà nel nome di Genova. Dal 3 al 23 giugno 2019 si potrà sostenere l’iniziativa Anch’io per Genova, destinata a finanziare un innovativo progetto architettonico di riqualificazione urbana della zona colpita dal crollo di Ponte Morandi.