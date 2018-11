Venerdì arriva il Black Weekend a Brugnato 5Terre Outlet Village

Liguria - La stagione natalizia di Brugnato 5Terre Outlet Village è partita in grande stile con la magia degli addobbi che da sabato 17 novembre colorano e illuminano le vie del Centro, e si appresta a vivere il suo primo appuntamento clou per lo shopping il prossimo fine settimana con il Black Weekend.



Da venerdì 23 a domenica 25 novembre la corsa ai regali di Natale sarà infatti ancora più elettrizzante e conveniente: le speciali promozioni del Black Friday, l’appuntamento USA che inaugura ufficialmente lo shopping natalizio, diventato ormai una tradizione anche in Italia, a Brugnato 5Terre Outlet Village saranno ancora più convenienti con il Black Weekend. Tre giorni dedicati allo shopping con sconti speciali del 40% sul prezzo outlet, in tutti i negozi aderenti. Natale vuol dire anche solidarietà! Anche quest’anno è attivo, a partire da sabato 17 novembre e per tutti i fine settimana fino al 24 dicembre, un servizio confezioni regalo, per impacchettare i propri doni. Per usufruire del servizio è sufficiente effettuare una donazione e il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Verde di Borghetto Vara.



Brugnato 5Terre Outlet Village si appresta inoltre ad offrire a tutti i suoi visitatori un’offerta ancora più ricca con tanti brand che si preparano a fare il proprio ingresso nel portfolio dei negozi del Centro. Numerose le nuove aperture previste che faranno seguito all’inaugurazione avvenuta lo scorso 1° novembre dello store O Bag.



Le sorprese non finiscono qui! A partire dal 17 novembre e fino al 27 gennaio l’Outlet Village offre a tutti i suoi clienti una splendida opportunità: con una spesa minima di 50 euro è possibile partecipare al concorso FAI SHOPPING E VINCI UN WEEKEND DI LUSSO, che mette in palio 20 voucher per un fantastico weekend in uno degli hotel del gruppo Nero Hotels.