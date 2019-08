Visitare San Fruttuoso con il property manager Capretti

Liguria - Da aprile ad ottobre tutte le domeniche alle ore 13 sarà possibile effettuare uno speciale tour dell'Abbazia di San Fruttuoso accompagnati da una guida d’eccezione: l’Architetto Alessandro Capretti, Property Manager dell’Abbazia, che non solo ne descriverà la storia e l’architettura, ma approfondirà anche tematiche legate al degrado naturale del monumento, agli strumenti per prevenirlo e alle risorse da mettere in campo per combatterlo, in un’ottica di conservazione programmata e preventiva dei Beni culturali.



Educare e sensibilizzare la collettività alla conoscenza, al rispetto e alla tutela dell’arte e della natura sono attività alla base della mission del FAI. Ed è proprio con tale fine che sono state pensate queste particolari visite guidate, che daranno al pubblico la possibilità di conoscere da vicino il lavoro della Fondazione in uno dei suoi Beni più affascinanti e di incontrare chi in prima persona se ne prende cura, fedele al principio di tramandare alle future generazioni un patrimonio unico al mondo, che appartiene a tutti noi.



Le visite guidate tematiche hanno una durata di 1 ora, sono riservate a un massimo di 30 partecipanti fino ad esaurimento posti, prenotazioni T. 0185 772703 fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it o direttamente presso la biglietteria dell'abbazia il giorno stesso della visita.



In caso di condizioni meteomarine sfavorevoli e sospensione servizio battelli da e per Camogli l'evento sarà annullato.

Per informazioni su orari e costi:

https://www.fondoambiente.it/eventi/visite-con-il-direttore-all-abbazia-di-san-fruttuoso