Zibaldone Freestyle: in uscita il nuovo singolo di Martin Basile

Liguria - Lo stile del rapper recchese Martin Basile è caratterizzato da scelte linguistiche ricercate, che attingono da un universo lirico di citazioni letterarie e latinismi, musicalmente fuso in un ibrido di Trap, Soul e Funk, che lo rende peculiare rispetto ad altri suoi colleghi della scena Rap odierna.



Oltre ad una carriera come producer e videomaker, Martin Basile possiede attualmente 6 album all'attivo; nel 2011 fonda il gruppo Butter Pasta, dando alla luce Improvvisazioni Culinarie. Con la band qualche anno dopo, grazie al singolo Affogarti Nei Fiori, vince il concorso Toscana Selection e il concorso Sotto Toni di Concordia Saggittaria (VE) nell'Ottobre dello stesso anno. Nel 2014, in coppia con Diandra Delfino, Martin partecipa come concorrente all' ottava edizione di X Factor Italia. Dopo il successo riscosso dal doppio LP Kalokagathia, che sul web totalizza oltre centomila ascolti, nel 2016 Martin lancia sul web il format #SeminterRap e Maggio dello stesso anno riceve il Premio Emanuela Pedulà . Un'altra importante data per la carriera artistica di Martin è l'8 Gennaio 2017, giorno nel quale pubblica a sorpresa sul proprio sito l'EP All You Can Eat, accompagnato dal videoclip del singolo Emily Ratajkowski.



Nel Marzo del 2018 entra nel roster di Neverland Records, etichetta discografica genovese che produrrà il nuovo album in uscita ad Ottobre, edito da Materiali Musicali di Giordano Sangiorgi (MEI Meeting degli Indipendenti).



In seguito all'uscita di Zibaldone Freestyle, prevista per il 5 Maggio, il 14 Giugno verrà rilasciato Infinito, il nuovo singolo scritto in omaggio ai 200 anni dalla composizione della celebre poesia leopardiana.



"Zibaldone è il prototipo di un nuovo modo di poetare radicato nella tradizione (che può essere intesa come quella letteraria, così come quella più recente dell'hip hop), ma proiettato verso l'avanguardia. Sicuramente i tentativi diplomatici di Silvio nei confronti dell'accademia della Crusca sono stati un momento fondamentale nella genesi del brano. Ci tengo a sottolineare che siamo sempre aperti al dialogo racconta Martin in merito al suo nuovo singolo in uscita il 5 maggio.



Dal video live verrà estratto un EP di 5 brani, dal titolo ancora celato, che sarà pubblicato il 29 Giugno su tutti i maggiori digital stores; lo stesso giorno verrà pubblicato su Youtube il video live di Infinito. Ogni sabato di Luglio, come nuovo omaggio al poeta di Recanati (Il Sabato Del Villaggio, ndr), verranno pubblicati uno alla volta i restanti 4 video live su Youtube